Ünlü oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz günlerde kızı Ses ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi.

Baba-kız, sömestir tatilinin keyfini doyasıya çıkardı. Erdim ve kızı oyun sonrası The Galliard Brasserie'de yemek yedi.

İkili, basın mensuplarına poz verdi. Oyuncu, "Bir haftadır rahatsızdım, yeni yeni kendime geliyorum. Kızımın karne hediyesini kutlayamamıştık, şimdi zaman geçiriyoruz" dedi.

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