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Ümit Erdim'den kızı Ses'e karne hediyesi!

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'den kızı Ses'e karne hediyesi! İşte detaylar...

Ümit Erdim'den kızı Ses'e karne hediyesi!

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz günlerde kızı Ses ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi.

 Ümit Erdim'den kızı Ses'e karne hediyesi!

Baba-kız, sömestir tatilinin keyfini doyasıya çıkardı. Erdim ve kızı oyun sonrası The Galliard Brasserie'de yemek yedi.

 Ümit Erdim'den kızı Ses'e karne hediyesi!

İkili, basın mensuplarına poz verdi. Oyuncu, "Bir haftadır rahatsızdım, yeni yeni kendime geliyorum. Kızımın karne hediyesini kutlayamamıştık, şimdi zaman geçiriyoruz" dedi.

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