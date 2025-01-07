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‘Umami’den ilk tanıtım yayınlandı

Disney+’ın yeni yılda izleyicilerle buluşacak ilk lokal içeriği ‘Umami’ filminin yayın tarihi açıklandı. 12 Şubat’ta Disney+’ta yayınlanacak, başrollerinde Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yer aldığı orijinal filmden ilk tanıtım paylaşıldı.

‘Umami’den ilk tanıtım yayınlandı

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+’ın lokal içerikleri yeni yılda seyircilerle buluşmak için gün saymaya başladı. İlk olarak yapımcılığını Karga Seven’ın üstlendiği, uyarlama senaryosunu Can Cengiz’in kaleme aldığı ve Emre Şahin’in yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Umami’ filmi 12 Şubat’ta Disney+’ta yayınlanacak. Başrollerini Burak Deniz ve Öykü Karayel’in paylaştığı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle dikkat çeken filmden ilk tanıtım paylaşıldı. 

2021 yılında vizyona giren ödüllü film ‘Boiling Point’in uyarlaması olan ve tek plan çekim tekniğine sahip ‘Umami’nin oyuncu kadrosunda Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yanı sıra, Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç, Selin Şekerci, Can Bartu Arslan, Doğaç Yıldız, Taha Bora Elkoca, İzabella Muzurbaeva, Özlem Türay, Kürşat Demir gibi başarılı isimler yer alıyor. 

 ‘Umami’, şef Sina Bora'nın, İstanbul'da başarılı ve lüks bir restoranı yönetmenin yoğun baskılarıyla boğuşurken, aynı zamanda kişisel hayatı ve ekibinin bitmek bilmeyen talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı sıra dışı gecesini anlatıyor. 

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