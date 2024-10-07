Uluslararası Kuzey Kıbrıs'ın En İyi Modeli Yarışması için geri sayım başladı

Dünyanın dört bir yanından gelen 20 farklı ülkeden yarışmacıların podyumda boy göstereceği bu büyük organizasyonun basın toplantısı Grand Sapphire Otel'de düzenlendi.

Basın toplantısına organizasyonun direktörü Hayriye Vurdu, gecenin sunucusunu üstlenecek Türkiye'nin ünlü mankenlerinden Demet Şener, Grand Sapphire Resort Genel Müdürü Ogün Özata ve Grand Sapphire Halk İlişkiler Müdürü Marina Cebotari katıldı. Organizasyon, yalnızca modellik sektörüne yeni yetenekler kazandırmak, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Yarışma gecesinde jüride, modanın ve sanat dünyasının önde gelen isimleri yer alacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.