Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde özel ödüller sahiplerini buldu

Festivalde "Zaferin Rengi" filminin gösterimi de büyük ilgi gördü ve oyuncu Gülper Özdemir seyircilerle bir araya geldi. "Son Akşam Yemeği" filminde Atatürk'ü canlandıran Onur Tuna, performansıyla büyük beğeni toplayarak özel bir plaket aldı. Tuna'ya plaketini Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı takdim etti ve bu özel an festivale katılanlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Uluslararası Frankfurt Türk film festivali FTFF 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında 2023 yılında Frankfurt’ta gösterime giren filmler arasında en çok izlenen filme verilen “Seyirci Özel Ödülü”, Ali Atay’ın yönettiği ve kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ile Reha Özcan gibi usta oyuncuların yer aldığı “Ölümlü Dünya 1” filmine verildi. Filmin oyuncularından Mehmet Özgür, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın takdim ettiği ödülü alırken bu ödülü TAFF Yapım’dan Cemal Okan ve Timur Savcı adına aldığını dile getirerek, “değerli oyuncu arkadaşlarım adına bu ödülü almaktan gurur duyuyorum” dedi.

Festival kapsamında Eldorado Sinemasında gösterimi gerçekleştirilen “zaferin rengi” filminin oyuncularından Gülper Özdemir’de festivalin konukları arasındaydı. Sinemaseverlerin ilgiyle izlediği filmin öncesinde Gülper Özdemir seyircilerle bir araya gelerek söyleşi yaptı. Bir sonraki film olan “1 Gün 365 Saat” filminin senaristi olan Eylem Kaftan’da film gösterimi öncesi izleyicilerle söyleşi yaparak sorulara yanıt verdi.

Festival komitesi bu yıla özel olarak Atatürk rolünü en iyi oynayan oyuncuya bir teşekkür plaketi de verdi. Yönetmenliğini Levent Onan’ın yaptığı “Son Akşam Yemeği” filminde Atatürk karakterini büyük başarıyla canlandıran Oyuncu Onur Tuna’ya plaketini Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı takdim etti. nur Tuna ödülünü alırken yaptığı konuşmada teşekkür ederek, “Film bir mutfak hikayesiyle beraber belli metaforları da ele alarak Cumhuriyet ideolojisini anlatmaktadır. Dolayısıyla bugün bir Atatürk filmi diye izlemememiz lazım. Ben de karaktere hazırlanırken heyecanlıydım acaba Atatürk’ü mü canlandırmalıyım yoksa ideolojisini mi? diye düşündüm. Atatürk’ü düşündüğümde belki 28 ekim 1923 gecesi çok yalnızdı, belki de kimseye güvenemiyordu. Bunun dışında kendi ideolojisi ve umudu vardı bunu yansıtmaya çalıştım.” dedi.

Aynı gün gerçekleştirilen ‘şiddet ve sinema” konulu panelde Yönetmen Murat Şeker, Yönetmen- Senarist Eylem Kaftan, Yönetmen İsmet Kurtuluş, Yönetmen Kaan Arıcı konuşmacılar arasında yer aldı. Ağırlıklı olarak şiddetin yaygın olduğu alanlar üzerine ve nedenlerinin konuşulduğu panelin moderatörlüğünü ise Yusuf Buhurcu yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.