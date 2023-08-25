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Uluslararası ARC Ödülleri’nden Teknopark İstanbul’a 4 ödül

Teknopark İstanbul’un “Türkiye’nin En Büyük Milli Takımıyız” ana temasıyla hazırladığı faaliyet raporu, bu yıl 37’ncisi düzenlenen ARC Awards’ta 2’si altın 4 ödül kazandı.

Uluslararası ARC Ödülleri’nden Teknopark İstanbul’a 4 ödül

Teknopark İstanbul, uluslararası alanda kazandığı ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor. MerComm tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen, uluslararası raporlama yarışması ARC Ödülleri’nde; Teknopark İstanbul, “Türkiye’nin En Büyük Milli Takımıyız” ana temasıyla hazırladığı faaliyet raporu ile 4 ödül birden kazandı. Yıllık rapor sektöründe en yüksek standartları tanımlayan bir platform olan organizasyonda; Teknopark İstanbul’un faaliyet raporu, Kapak/Ana Sayfa Kategorisi’nde Altın Ödül, Grafik Tasarım Kategorisi’nde Altın Ödül, Online PDF Faaliyet Raporları Kategorisi’nde Gümüş Ödül alırken, Fotoğraf ve Video Kategorisi’nde Milli Takım videosu Bronz Ödül’e değer bulundu.

Uluslararası ARC Ödülleri’nden Teknopark İstanbul’a 4 ödül

 

Büyük kuruluşlardan orta ölçekli şirketlere, devlet kurumlarından STK’lara ve faaliyet raporu ajanslarına kadar geniş bir katılımcı profilinin başvuru yaptığı yarışmada, aday raporun, o yılki hikayesini anlatım biçimi, kullanılan dil, yaratıcılık ve tasarımsal algı gibi kriterler dikkate alınıyor.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, “Dokunduğumuz her alanda Türkiye'nin gururu olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük milli takımı olarak her geçen gün daha da büyüyoruz. Bu yaklaşımla hazırladığımız raporumuzun, bu alanda dünyanın en seçkin organizasyonlarından ARC Ödüllerinde 4 kategoride birden ödül kazanmasının gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” dedi.

 

Türkiye’nin derin teknoloji merkezi

Teknopark İstanbul’da başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji geliştirmeleri için Ar-Ge çalışmaları yapan 513 Ar-Ge Firması, 9 bin 454 Ar-Ge Mühendisi ve 3 bin 293 Milli Projesi ile Türkiye'nin teknoloji kapasitesini artırmaya devam ediyor. 

 

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