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Uluslararası Antakya Film Festivali afişini yayınladı

Bu yıl 11'cisi düzenlenecek olan Uluslararası Antakya Film Festivali'nin afişi yayınlandı. Sanat yönetmeni Bilgehan Aras tarafından tasarlanan afiş, "Antakya Varsa Ben de Varım" mottosunu barındırıyor.

Uluslararası Antakya Film Festivali afişini yayınladı

 

Konteyner yerleşkelerinde, film gösterimleri, sektörel buluşmalar ve festival destek etkinlikleri ile gerçekleşecek 11. Uluslararası Antakya Film Festivali, 13 Ekim 2023 Cuma günü yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Festival, 19 Ekim 2023 Perşembe günü ödüllerin sahiplerini bulacağı tören ile sona erecek.

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