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Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri sahiplerini buldu. İşte detaylar...

Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri sahiplerini buldu

11'incisi düzenlenen Uluslararası Altınyıldız Ödülleri İstanbul Nişantaşı Svadba ana sponsorluğunda düzenlendi.

 Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri sahiplerini buldu

Hakan Taner Çapın organizatörlüğünde düzenlenen geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimleri katıldı.

 Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri sahiplerini buldu

Sunuculuğunu Özlem Uçar ve Hakan Taner Çapın'ın üstlendiği gecede Pınar Eliçe, Burçin Bildik, Çetin Altay, Sebat
Cananoğlu, Ahmet Dora Altınbaşak, Orhan Aydın, Hilal Altın,

 Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri sahiplerini buldu


Nalan Çöl, Sevtuğ Kasapbaşoğlu, Meltem Günay, Bahar Gökhan, Kamil Çetin, Rumeli Eser, Serkan Şengül, Suat Yanç, Kemal Cenk İçten, Gültekin Kaya, Erkan Şahan, Yeşim Arayıcı gibi dalında başarılı isimler ödülle taçlandırıldı.

 Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri sahiplerini buldu


Ödül töreninin ardından ünlü şarkıcı Rita Mahrani sahne aldı.

Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri sahiplerini buldu
Davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar Rita Mahreni'nin şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

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