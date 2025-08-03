 Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri sahiplerini buldu

11'incisi düzenlenen Uluslararası Altınyıldız Ödülleri İstanbul Nişantaşı Svadba ana sponsorluğunda düzenlendi.

Hakan Taner Çapın organizatörlüğünde düzenlenen geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimleri katıldı.

Sunuculuğunu Özlem Uçar ve Hakan Taner Çapın'ın üstlendiği gecede Pınar Eliçe, Burçin Bildik, Çetin Altay, Sebat

Cananoğlu, Ahmet Dora Altınbaşak, Orhan Aydın, Hilal Altın,



Nalan Çöl, Sevtuğ Kasapbaşoğlu, Meltem Günay, Bahar Gökhan, Kamil Çetin, Rumeli Eser, Serkan Şengül, Suat Yanç, Kemal Cenk İçten, Gültekin Kaya, Erkan Şahan, Yeşim Arayıcı gibi dalında başarılı isimler ödülle taçlandırıldı.



Ödül töreninin ardından ünlü şarkıcı Rita Mahrani sahne aldı.



Davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar Rita Mahreni'nin şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

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