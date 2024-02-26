Uludağ’da kayak ve müziğe doyuran etkinlik

Jolly’nin organizasyonuyla gerçekleşen Corporate Weekend’te katılımcılar karın ve kışın tadını çıkarırken gündüz ve akşam gerçekleşen çeşitli aktiviteler ve sahne performanslarıyla eğlenceli anlar yaşadılar.

Ahu Orakçıoğlu, Ayşe San, Erkut Soyak, Ozan-Bahar Şer, Ender-Gülşah Alkoçlar, Siren Ertan, Canan Şirin, Ahmet Gümüştekin, Neslişah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan, Burcu Kartoz, Didem-Tansel Özenbay, Ebru Akel, Ümmühan-Hakan Bilal Kutlualp, Hakan-Şeyda Karadeniz, Murat Tarman, Mert Kızılcan, Selin-Mehmet Dinçer, Hande Cumbul, Moris Kohen, Pınar Hacırarifoğlu, Ömür-Eda Tan, Özlem Yıldız, Mete Vardar, Ramazan Burak- Nilgün Telli, Seda-Volkan Güldoğan, Fatih Karalar, Umut Ercan, Selin-Mehmet Dinçer, Ali Bayram, Mehmet Can Yazıcı , Merve Yayla , Mısra Akdemir, Senem Bayram, Yağız Yayla, Nur-Mert Çakar, Senem Taşkın, Mehtap Ferah, Zuhal Pirinçoğlu gibi ünlü isimler etkinliğe katıldı.

GÜNDÜZ KAYAK, AKŞAM MÜZİK VE EĞLENCE DOLUYDU

American Express Card, Oral B, San Benedetto sponsorluğunda yapılan Corporate Weekend’te Suami Ramirez ve Mest Band'in canlı performanslarının yanı sıra after skilerde dünyaca ünlü Yunan DJ Valeron, TAI, Alper Levi, Kerem Akçaba ve Orkun Saltuk Elibol'un muhteşem eğlenceleriyle zirvede renkli anlar gerçekleşti. Akşam partilerinde ise Alya ve Baran Bayraktar eğlenceyi zirveye taşıdı.

Şehir ve iş hayatının temposuna ufak bir mola verdiren en keyifli hafta sonu Corporate Weekend’te birbirinden renkli aktivitelerle katılımcılar güzel bir hafta sonunu geride bıraktı. Aynı zamanda çocuklu aileler de düşünülerek çocuk odaklı özel aktiviteler de gerçekleşti.

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