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Uludağ’da gerçekleşecek olan Corporate Weekend’e geri sayım başladı

Senelerdir gelenekselleşen kış sezonunun en keyifli hafta sonu Corporate Weekend, bu yıl 23-25 Şubat’ta Uludağ’da yapılacak.

Uludağ’da gerçekleşecek olan Corporate Weekend’e geri sayım başladı

Kayak Severler pistlerin arasında Suami Ramirez ve Mest Band'in canlı performansıyla kayak molarının tadını çıkartacaklar. After skilerde dünyaca ünlü Yunan DJ Valeron, TAI, Alper Levi, Kerem Akçaba ve Orkun Saltuk Elibol'la eğlencenin dozu zirveye çıkarken, gece etkinliklerinde sahnelerin en popüler isimlerinden  Alya ve Baran Bayraktar sahne alacak.

Uludağ’da gerçekleşecek olan Corporate Weekend’e geri sayım başladı

Jolly’nin organizasyonuyla gerçekleşecek olan Corporate Weekend’te misafirler, Uludağ’ın keyifli atmosferinde karın ve kışın keyfini çıkarırken müzik dolu anlarla da eğlenceye doyacak. Çocuklu ailelerin de düşünüldüğü etkinlikte çocuklara özel tasarlanan birbirinden keyifli aktivitelerle keyifli bir hafta sonu mümkün.

Uludağ’da gerçekleşecek olan Corporate Weekend’e geri sayım başladı

Corporate Weekend’te ünlü sanatçıların sahne alacağı sevilen DJ'lerden muhteşem performanslar, after ski partileri, spor, lifestyle ve çocuk odaklı özel deneyimleri barındıran indoor ve outdoor aktivitelerle 3 gün boyunca dolu dolu program olacak.

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