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Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile görüntülenen Ekin Koç'dan evlilik açıklaması!

Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile görüntülenen Ekin Koç'dan evlilik açıklaması! İşte detaylar...

Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile görüntülenen Ekin Koç'dan evlilik açıklaması!

Ekin Koç, Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile Nişantaşı'ndan görüntülendi.

Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile görüntülenen Ekin Koç'dan evlilik açıklaması!
"Fırsat buldukça İstanbul'dan kaçıyorum" açıklaması sorulmasına, "Artık çok zaman bulamıyorum. Ailevi ve sağlıksan durumlar... Depremden çok korkuyorum. Yeterince önemsenmiyor. Herkes Kahramanmaraş depremini unuttu. Evimin sağlam olduğunu düşünüyorum. Ama her zaman evde değilim. Bütün evdeki eşyalarımı sabitledim. Birkaç prova yaptım" dedi.

Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile görüntülenen Ekin Koç'dan evlilik açıklaması!

Model sevgilisi Irina Lunkova ile evlilik haberlerine oyuncu, "Her şey yolunda..." dedi.

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