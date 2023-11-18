Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile görüntülenen Ekin Koç'dan evlilik açıklaması!

Ekin Koç, Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile Nişantaşı'ndan görüntülendi.



"Fırsat buldukça İstanbul'dan kaçıyorum" açıklaması sorulmasına, "Artık çok zaman bulamıyorum. Ailevi ve sağlıksan durumlar... Depremden çok korkuyorum. Yeterince önemsenmiyor. Herkes Kahramanmaraş depremini unuttu. Evimin sağlam olduğunu düşünüyorum. Ama her zaman evde değilim. Bütün evdeki eşyalarımı sabitledim. Birkaç prova yaptım" dedi.

Model sevgilisi Irina Lunkova ile evlilik haberlerine oyuncu, "Her şey yolunda..." dedi.

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