  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür başrolde

Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür başrolde... İşte detaylar...

Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür başrolde

CineGenna Pictures yapımı, ‘Aşkın Dünkü Çocukları’ filminin çekimleri başladı.

  Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür başrolde

Efsane isimleri bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda Levent Onan otururken A.Selim Tuncer yapımcı, Esra Seyrekbasan yaratıcı yapımcı görevlerini üstleniyor.

Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür başrolde
Trajikomik, sıcak bir aşk ve arkadaşlık hikayesi anlatan ‘Aşkın Dünkü Çocukları’nda başrolleri Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür paylaşıyor.

Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür başrolde
Karadeniz’in kendine özgü şehirlerinden biri olan Ünye’de, 4 hafta olarak planlanan çekimler keyifli bir ön çalışma sürecinin ardından yoğun bir tempoyla devam ediyor.

 

Filmin efsanelerle dolu kadrosunda Derya Baykal, Derya Alabora, Jessica May,

Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür başrolde
Yıldıray Şahinler, Ümit Çırak, Atilla Şendil, Ali Düşenkalkar, Mustafa Kırantepe, Mustafa Şimşek, Goncagül Sunar, Özlem Tokaslan,

  Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür başrolde

Meral Çetinkaya, Bilge Şen, Yonca Şahinbaş, Elif İskender, Burak Can, Nehir Gökdemir, Muharrem Yurtseven, Elif Çakman, Alma Terzic, Ömer Toprak Yılmaz da yer alıyor.

 

70’li yıllardan günümüze taşan buruk bir aşk hikayesini dönemin toplumsal konularıyla harmanlayan ‘Aşkın Dünkü Çocukları’ seyircilere tüm duyguları aynı anda yaşatacak.

 

Türkiye ve dünyaya ‘iyi anlatılmış, iyi hikayeler’ sunmak için çalıştıklarını dile getiren filmin yapımcısı A. Selim Tuncer ‘Nitelikli ve özgün yapımlara imza atmak için anlatılmayan hikayeleri gün yüzüne çıkarmaya gayret ediyoruz’ dedi.

Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür başrolde
Geçen yıl ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi olan ‘Son Akşam Yemeği’ filminin yapımını da üstlenen aynı ekip dört hafta boyunca Ünye’de çekimlere devam edecek.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Batuhan Sel, Cem Yılmaz'a gönderdiği mesajı açıkladı
  Magazin

Batuhan Sel, Cem Yılmaz'a gönderdiği mesajı açıkladı

Hadise, erişim engeli getirilen Instagram hakkında açıklama yaptı!
  Magazin

Hadise, erişim engeli getirilen Instagram hakkında açıklama yaptı!

Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti!
  Magazin

Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti!

Orhan Gencebay'a çifte kutlama!
  Magazin

Orhan Gencebay'a çifte kutlama!

'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!
  Magazin

'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!

Sıla Türkoğlu Bodrum tatiline çıktı!
  Magazin

Sıla Türkoğlu Bodrum tatiline çıktı!