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Uğur Uzunel tiyatro sahnesi açıyor

Televizyondan kazandığını tiyatroya yatırdı. Başarılı oyuncu Uğur Uzunel, (Masumlar Apartmanı dizisinin Esat'ı) beş tiyatrocu arkadaşıyla bir araya geldi, Beyoğlu’nda eski bir sahneyi yenileyerek tiyatro dünyasına kazandırdı. 130 seyirci kapasiteli ’’Ara Sahne’’ kapılarını sanatseverlere 4 Eylül’de ’’Tek kişilik Oyunlar Festivali’’ ile açıyor.

Uğur Uzunel tiyatro sahnesi açıyor

Beyoğlu Sadri Alışık sokakta eski bir tiyatro grubunun kullandığı sahne büyük bir yatırımla yenilendi. Beyoğlu’nda pandemi döneminde kan kaybeden ve giderek azalan tiyatroları yeniden canlandırmak isteyen Uğur Uzunel ve arkadaşları, 4 – 17 Eylül tarihleri arasında “Tek Kişilik Oyunlar Festivali” düzenliyor. Ara Sahne 4 Eylül’de, Hakan Emre Ünal’ın tek kişilik oyunu “N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali” ile açılışını yapacak.

Uğur Uzunel tiyatro sahnesi açıyor

Uğur Uzunel tiyatro salonu hayalinin gerçekleşmesi ile ilgili duygularını “İzmir’den “Sığınak” oyunumu izlemeye gelen arkadaşlarımla sohbet ederken, hadi bizde tiyatro açalım diyerek başladık. Sahneyi baştan aşağı kendimiz yeniledik. Koltukları bile kendimiz monte ettik. Burayı sadece tiyatro olarak değil; konserler, stand up gösterileri ve sergiler içinde kullanılabilir bir hale getirdik. Sahne tozunu yeniden Taksim’e serpmek istiyoruz” sözleriyle ifade etti.

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