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Uğur Özçelik'ten enerji yüklü yeni şarkı

Genç müzisyen Uğur Özçelik, ‘Yanar' ve 'sensizlik' sonrası yeni teklisi 'Kaç Kurtar'ı, Özçelik Müzik etiketiyle tüm dijital marketlerde yayımladı.

Uğur Özçelik'ten enerji yüklü yeni şarkı

Daha önceki şarkılarında söz ve müzik kendisine ait olan şarkıları dinleyicilerle buluşturan Uğur Özçelik bu sefer Sözü ve müziği Can Güneş&Kadim Tekin'e düzenlemesi Melihcan Ataklar'a ait, reggae, latin gibi güncel sound’ların hakim olduğu Kaç Kurtar ‘ı sevenleriyle buluşturdu. Güncel sound’ların hakim olduğu şarkının enerjisi diğer şarkılarına göre bir hayli yüksek.

Uğur Özçelik'ten enerji yüklü yeni şarkı

Peş peşe yeni şarkılar 

Önceki işlerinde uzun aralıklarla şarkılar yayınlayan Uğur Özçelik, bu sefer hazırladığı 12 şarkıyı kısa aralıklar ile dinleyicileri ile buluşturacak. Duygusal ve Hareketli şarkıların bir arada olduğu şarkıların birbirinden hit olduğu söylüyor. 

Özçelik Müziği kurdu 

Bu yüzden, Toz Duman, Yanar gibi şarkılarında Seyhan Müzik, Dmc, Alfa7 müzik etiketleriyle çıkış yapan Uğur Özçelik 2022 nin başında kurduğu yapım şirketi ile bundan sonraki şarkılarını Özçelik müzik etiketi ile kendir şirketinden çıkaracağını söylüyor. 

Hem müzisyen hem oyuncu 

‘Yanar’ şarkısına Sakarya’da çektiği sinematografik video klipteki oyunculuk performansı ile dikkatleri çeken Uğur Özçelik; Gökhan Yalçınkaya yönetmenliğinde çekilen ‘Sensizlik’ teklisinde Azerbaycan’lı kız arkadaşı ile birlikte kamera karşısına geçti. Güçlü yorumculuğunun yanına oyunculuk yeteneğini de ekleyen Özçelik, ilerleyen zamanlarda beyazperde de boy göstermeyi hedefliyor.

 

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