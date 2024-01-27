Uğur Aslan’dan yeni bir hikaye

Müzikseverlerin beğenisini kazanan ve oldukça ilgi gören “Ben Ne Zaman Gülmüşüm” isimli slow parça için kameraların karşısına geçen Aslan, kendine has yorumuyla dinleyicileri duygusal bir yolculuğa davet edecek. Romantik şarkıların usta ismi Hakkı Yalçın’ın kaleminden çıkan “Ben Ne Zaman Gülmüşüm”ün bestesi ve düzenlemesi ünlü müzisyen Ceyhun Çelikten imzasını taşıyor.

Parça, herkesin kendisinden bir hikaye bulacağı derin sözleriyle müzikseverleri ilk dinleyişte yakalayacak. Batuhan Semir’in yönetmenliğinde Etiler sokaklarında 12 saatte çekilen ve şarkının yalnızlık duygusunu ifade eden klip, Uğur Aslan’ın oyunculuk performansıyla birleşince müzikseverlerin kalplerine hitap edecek.

Uğur Aslan'ın “Ben Ne Zaman Gülmüşüm” isimli parçası 22 Ocak tarihinden itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.