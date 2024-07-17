Uğur Aslan’dan deprem anısına üç yeni single

Şarkıların klip yönetmen koltuğunda Ahmet Serhat Ak oturuyor. 12, 19 ve 26 Temmuz tarihlerinde sırayla tüm platformlarda singleların yayınlanacağını duyuran Afara Prodüksiyon, projenin varlık-yokluk, zenginlik-fakirlik gibi kavramların üzerimizde yarattığı gerçeklik üzerine kurgulandığını belirtti. Bu şarkılar, zamanın, yaşamanın ve hesapsızlığın değerini gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor.

İLK SINGLE: “BİR MİRASYEDİYE AĞIT"

"Kefende cep yok demiştim, giydin işte gidiyorsun!" sözleriyle dikkat çeken "Bir Mirasyediye Ağıt", ünlü sanatçı Cem Karaca’nın söz ve bestesiyle hayat buluyor. Şarkı, dünyevi malın geçiciliğine ve yaşamın biteceğine vurgu yaparak, hayatın gerçekliğini ortaya çıkarıyor. Eray İnal’ın aranjörlüğünü üstlendiği "Bir Mirasyediye Ağıt", duygularımıza tercüman olarak hesapsızlığı ortaya koyuyor.



Uğur Aslan, hazırladığı bu projeyi şöyle yorumladı: "Bu şarkılar, yüreğimizdeki acıyı ve dayanışmamızı müziğin evrensel diliyle anlatmanın bir yolu. Depremde kaybettiğimiz canları anarken, onların anısını yaşatmayı ve yaralarımızı birlikte sarabilmeyi umuyoruz. Şarkılarımız, acının içinden doğan umut ve kardeşlik mesajıdır."

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