 Ufuk Özkan: Herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ufuk Özkan, Show TV’de yayınlanan Pazar Sohbeti’nde Ömür Sabuncuoğlu’nun konuğu oldu. 15 sene önce organlarını bağışladığını belirten Özkan, “Ben 15 sene önce bağışladım. Bağışlamama da sebep olan şey şuydu. Antalya’da bir gün tiyatroyla turneye gitmiştim. Çok yakın bir arkadaşım böbrek nakli olmuştu Antalya’daki bir özel hastanede... Buraya gelip bir ziyaret edebilir misin demişti. Tamam demiştim gelirim. 1 saatliğine giderim dedim 5 saat kaldım ve o gün karar verdim. İstanbul’a döner dönmez de organ bağışımı gerçekleştirdi. Beni en çok yaralayan, üzen çocuklar oldu. Hatta bebekler bile vardı. O yüzlerindeki mutluluğu gördükçe… Hatta bana şey demişlerdi 'Ağabey sen organ mı vereceksin? Onun için mi geldin?' Ben de gerekirse veririm, hepsini veririm ne olacak ki dedim. Zaman geçti gel gör ki, belki benim de ihtiyacım olacaktı. Yaşamadım çok şükür. Yaşamadım ama bunu tecrübe ettim. Bende ilaç tedavisine devam kararı alındı çünkü organ nakline gerek kalmadığına kanaat getirildi" diye konuştu.

Ömür Sabuncuoğlu, “Ne kadar sevildiğinizi aslında bir kez daha gördünüz değil mi?” diye sordu. Ufuk Özkan, “Bu kadar sevildiğimi gerçekten bilmiyordum. Telefonlarımı kapatmak zorunda kaldım çünkü artık hem sosyal medyadan hem telefonlardan durmuyordu” cevabını verdi. Ufuk Özkan gelen geçmiş olsun mesajlarından onu en çok etkileyenini “Bir tane cami hocası dua ediyor, bir başladı işte çok sevdiğimiz değerli sanatçı Ufuk Özkan’ın da şifasını ver diyor çocuklar amin diyor. Ben onu ağlayarak izledim çok etkilendim ondan... " sözleriyle anlattı.

"Hastalık sürecinde boşanmış olduğunuz eski eşinizle görüştünüz mü?" ise Ufuk Özkan sorusuna “Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Ama bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var” açıklamasında bulundu.

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