 Üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sevenlerinden dua istedi!

Babası Ferdi Tayfur'un vefat etmesinden sonra akrabalarıyla miras tartışması yaşayan ve davalık olan Tuğçe Tayfur, üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.



Muhammet Aydın ile evli olan Tayfur, bebeğinin sağlık durumunu öğrenmeye giderken, sevenlerinden dua istedi.

Şarkıcı, "Duanızı eksik etmeyin" dedi.

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