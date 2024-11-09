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Üçüncü çocuğuna hamile olan Atiye klip çekimi için kamera karşısına geçti

Üçüncü çocuğuna hamile olan Atiye klip çekimi için kamera karşısına geçti. İşte detaylar...

Üçüncü çocuğuna hamile olan Atiye klip çekimi için kamera karşısına geçti

Atiye, sekiz aylık hamilelik döneminde çektiği ‘Anlayana’ klibiyle müzik dünyasında ezberleri bozuyor.

 Üçüncü çocuğuna hamile olan Atiye klip çekimi için kamera karşısına geçti

Hamile olarak kamera karşısına geçmesiyle, sadece anne adaylarına değil, tüm izleyenlere ilham veren Atiye, bu kliple hem müziği hem de anneliği kutluyor.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Atiye klip çekimi için kamera karşısına geçti
K-Pop’un renkli ve dinamik makyaj unsurlarını kendi tarzıyla birleştirerek benzersiz bir stil yaratan Atiye, hamilelik döneminde sergilediği etkileyici dans performansıyla ve minimalist-avangard kıyafetleriyle moda dünyasında iz bırakıyor.

 Üçüncü çocuğuna hamile olan Atiye klip çekimi için kamera karşısına geçti

‘Anlayana’, dinleyicilere benzersiz ritimler ve dikkat çeken melodik unsurlarıyla

Üçüncü çocuğuna hamile olan Atiye klip çekimi için kamera karşısına geçti
Türk pop müziğinin enerjisini harmanlayan, alışılmışın dışında bir görsel şölen sunuyor.”

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