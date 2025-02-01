‘Uçan Köfteci’ Rotterdam Film Festivali’nde

Festivalin Bright Future (Parlak Gelecek) bölümü, “Özgün bir konu ve üsluba sahip uzun metrajlı ilk filmleri” bir araya getiriyor. Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı film, 30 Ocak – 9 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Çekimleri Diyarbakır'da tamamlanan ve senaryosu gerçek bir karakterden ilham alınarak yazılan film, seyyar bir sokak köftecisinin "uçma" tutkusunun peşinden gitmesini konu alıyor. Yeşilbaş, şehrin politik atmosferinin ve muhafazakar toplumsal yapının kısıtlılıklarına rağmen hayalinin peşinden giden Köfteci Kadir ve ailesinin bu çatışmadan doğan öyküsünü, mizahi bir dille örüyor. Karısı Azize'ye olan sevgi ve bağlılığı ise çatışmanın doruk noktasını oluşturuyor. Uçma tutkusunu, bir şekilde edindiği paramotor ile hayat geçirmek için çaba sarfeden Kadir, rengarenk paraşütü ile gökyüzünde salınmaya hazırlanırken, üzerine çöken toplumsal karanlığa meydan okuyor.

Filmin başrollerini sevilen oyuncular Nazmi Kırık ve Selin Yeninci paylaşırken oyuncu kadrosunda Cahit Şahin Yalçın, Aram Dildar, Aslı Işık, Engin Emre Değer, Şahabettin Dağ ve Hüseyin Karataş yer alıyor. Uçan Köfteci’nin ‘Uluslararası Rotterdam Film Festival'de (IFFR) gösterimi, filmin oyuncuları ve yönetmenin katılımıyla gerçekleşecek.

DEPREMDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yönetmen Rezan Yeşilbaş, 2012 yılında büyük bir başarıya imza atmış ve Cannes Film Festivali'nde, kısa filmi ile ‘Altın Palmiye’ ödülünün sahibi olmuştu. Bu nedenle ilgiyle beklenen Yeşilbaş'ın ilk uzun metrajlı filmi için şimdiden olumlu yorumlar geldi. Festival sayfasında filmi yorumlayan eleştirmenler, "Rezan Yeşilbaş ilk uzun metrajlı filmini özenle ve ustalıkla yönetiyor; ortaya düşündürücü ve sevimli bir politik komedi çıkıyor", yorumunu yaptı.

Diyarbakır'da seyyar köftecilik yapan Kadir Arslan'ın gerçek hayattaki uçma tutkusundan esinlenilerek yazılan filmin çekimleri sonrası, Arslan'ın 2023'te ülkemizde yaşanan deprem felaketinde ailesiyle birlikte hayatını kaybetmesi nedeniyle film, depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha hatırlamamızı da sağlıyor.

54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde (IFFR) gösterimi, filmin uluslararası alandaki ilk gösterim olacak. Film, şimdiden eleştirmenler ve festival seyircisi tarafından merakla beklenen filmlerden biri sayılıyor.

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