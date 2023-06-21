TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye ile adını duyuran ve Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Sur, THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitmişti.

Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, bu sırada göğsünden çıkardığı şırdanı yedi. Türk Hava Yolları, anları Instagram hesabından yayınlayan Sur'u kara listeye alarak 6 ay bilet satmama kararı aldı.

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