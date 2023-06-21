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Uçakta göğsünden çıkardığı şırdanı yediği için eleştirilen Mehmet Sur'a büyük şok!

Uçakta göğsünden çıkardığı şırdanı yediği için eleştirilen Mehmer Sur'a büyük şok. İşte detaylar...

Uçakta göğsünden çıkardığı şırdanı yediği için eleştirilen Mehmet Sur'a büyük şok!

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye ile adını duyuran ve Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Sur, THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitmişti.

Uçakta göğsünden çıkardığı şırdanı yediği için eleştirilen Mehmet Sur'a büyük şok!

Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, bu sırada göğsünden çıkardığı şırdanı yedi. Türk Hava Yolları, anları Instagram hesabından yayınlayan Sur'u kara listeye alarak 6 ay bilet satmama kararı aldı.

Uçakta göğsünden çıkardığı şırdanı yediği için eleştirilen Mehmet Sur'a büyük şok!

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