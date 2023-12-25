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'Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya, oyuncu olmasaydı bakın ne olacaktı?

'Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya, oyuncu olmasaydı bakın ne olacaktı? İşte detaylar...

'Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya, oyuncu olmasaydı bakın ne olacaktı?

 

Snob Magazin'in haberine göre; 'Üç Kız Kardeş' dizisinde Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya, kardeşi ve menajeriyle Nişantaşı'nda görüntülendi.

 'Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya, oyuncu olmasaydı bakın ne olacaktı?

Erkek kardeşinin oyunculuk bölümü mezun olduğunu söyleyen Kaya, "Tüyolar veriyor musunuz?" sorusuna, "Aslında zaman zaman tüyolar alıyorum. Oyunculuk bölümü okuduğu için zaman zaman bilgiler veriyor. Yakında çok göreceğinizi umuyorum" yanıtını verdi.

'Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya, oyuncu olmasaydı bakın ne olacaktı?
Şapkasıyla dikkat çeken oyuncu, "İstanbul'dan aldım" dedi. Diziyle ilgili konyuşan Kaya, "Üçüncü sezon oldu. Yarı Ayvalıklı olduk. Yılbaşı nedeniyle ufak bir ara verdik" diye konuştu.

'Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya, oyuncu olmasaydı bakın ne olacaktı?

Yılbaşı gecesi ekrana gelecek 'O Ses Türkiye' programına katılan oyuncu, "Evet. Zaten konservatuvarda opera bölümü öğrencisiyim. Müzik eğitimim var ama oranın heyecanı başka... Çocukluğumdan beri müzik eğitimi alıyorum. Oyunculuk sürpriz bir şekilde girdi hayatıma. Gelecekte hayal ettiğim güzel bir nokta. Teklif geldi ama gündemimde oyunculuk var. Her dizimde zaten şarkı söylüyorum" açıklamasını yaptı.

'Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya, oyuncu olmasaydı bakın ne olacaktı?
Kaya, "Savaşın olmadığı, sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum" diyerek, 2024 mesajını verdi.

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