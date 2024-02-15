'Üç Kız Kardeş' dizisinde Dönüş karakterine hayat veren Almila Ada kaza geçirdi sağlık durumu hakkında açıklama geldi

'Üç Kız Kardeş' dizisinde Dönüş karakterine hayat veren Almila Ada, Gemlik'te trafik kazası geçirdi.



Oyuncu, kontrol amaçlı hastanede tutuluyor. Almila Ada, aşırı yağış nedeniyle Bursa Gemlik'te aracın kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarptı. Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyor.

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