Üç günde üç şehir üç gala

Verway’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş’’ın yönetmenliğini üstlendiği film, Adana’dan Almanya’ya, Palme de Mallorca’dan Holywood’a kadar uzanan dramatik ve başarı öyküsünde İlhan Doğan’ı beyaz perde de Erkan Petekkaya ve genç oyuncu Sinan Akdeniz canlandırıyorlar. Geçtiğimiz hafta vizyona girerek büyük beğeni kazanan filmin müzikleri Fahir Atakoğlu’na ait, Türk ve Alman oyuncuların rol aldığı filmin sekiz ayrı dilde çevirisi de yapıldı.

ÜÇ GÜNDE ÜÇ AYRI ŞEHIRDE GALA YAPILDI

İstanbul’da film oyuncularının da katılımıyla büyük bir gala töreni ile tanıtılan film geçtiğimiz hafta vizyona girmişti. Yaklaşık yüze yakın sinema salonunda sinema severlerle buluşan film Güneydoğu Anadolu’da da gala yaparak adeta turne yaptı. Adana, Diyarbakır ve Mardin’de galası yapılan film büyük beğeni topladı. Çarpıcı hayat hikayesi filme konu olan İlhan Doğan memleketi Adana’da gala 01 Burda Avm Performans Gösteri Merkezi – PGM’de düzenlendi. İkinci gösterim ise Erkan Petekkaya’nın Diyarbakır da Diyarbakır Final Okulları konferans salonunda okul sahibi Şahin Otu’nun ev sahipliğindeki galaya Diyarbakır Vali yardımcısı Murat Yıldız, Çınar Kaymakamı Fatih Günlü, 8. Ana Jet Üs Komutanı Gürtaç Kayapınar ile çeşitli STK temsilcileri de katıldılar. Mardin Final Okulları’nda düzenlenen galaya ise Okul yönetim kurulu başkanı Bahri Tunç ve okul müdürü Zeynel Güney ile çok sayıda seyirci katıldı. Üç farklı şehirdeki galalarda Erkan Petekkaya ve İlhan Doğan’a sinema severler büyük ilgi gösterdiler ve birlikte fotoğraf çektirerek sohbet etme imkanı buldular.

GENÇLERE DESTEK OLDU

Çarpıcı hayatı hikayesi filme konu olan İlhan Doğan galanın ertesi günü bu kez de Diyarbakır Final Okulları’nda lise öğrencileri ile “kariyer semineri”nde bir araya geldi. Yaklaşık dört yüz öğrenciye hayatta başarılı olmanın sırlarını kendi hayat ve başarı hikayesinden örneklerle anlatan İlhan Doğan “Güneydoğu’da yaşayan insanların çok büyük desteğe ihtiyaçları var. Bugün burada benim hayat ve başarı hikayemden ilham alarak başarılı olacak insanlar, gençler olursa ne mutlu bana. Bu bölgenin insanlarına her zaman destek olmaya hazırım” dedi. İlhan Doğan öğrencilerden gelen sorular üzerine “Siz isteyin ben sizinle her yıl kariyer seminerlerinde buluşmaya hazırım” ifadesini kullandı.

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