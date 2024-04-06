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Tüyler ürperten Türk korku filmi serisi Üç Harfliler geri döndü

Ülkemizde 1 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen Üç Harfliler serisinin her anı soluk kesen son filmi “Üç Harfliler: Nazar”, muhteşem bir gala ile görücüye çıktı.  

Tüyler ürperten Türk korku filmi serisi Üç Harfliler geri döndü

TME Films ve Muhteşem Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği, Melodi Tözüm’ün hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yaptığı “Üç Harfliler: Nazar” seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Vizyon öncesi muhteşem bir gala ile ilk kez görücüye çıkan film, korku dozu yüksek sahneleriyle seyirciden tam not aldı. 

Tüyler ürperten Türk korku filmi serisi Üç Harfliler geri döndü

Filmin oyuncuları Elçin Atamgüç, Hatice İrkin, Gülderen Güler, Elis Sezgin, Berfin Naz Uzar, Alperen Çavdar, Batuhan Gülcemal ve Melike Balçık’ın da katılımıyla gerçekleşen galaya yönetmen Melodi Tözüm ve filmin yapımcılarından Muhteşem Tözüm de eşlik etti.

Üç Harfliler: Nazar filminin özeti 

Zeliha, torun sahibi olma umuduyla üç harflilerle anlaşma yapar. Ancak, torunu Nazar'ı, adet olup kadınlığa ilk adımını attığında onlara vermek zorundadır. Oğlu ve gelini zamanı geldiğinde anlaşmaya uymaz, bu sebeple Nazar’a karşılık üç harfliler tarafından kurban edilirler. Zorlu bir kaderle yüzleşen Zeliha, büyüye tövbe edip torununa adanmış bir yaşam sürmeye karar verir. Ta ki Nazar, 17 yaşında cinsel istismara maruz kalıp acımasızca öldürülene kadar. Torununun acı dolu ölümü Zeliha’da intikam arzusunu uyandırır, ancak bu sefer daha derin ve karanlık bir yolda. 

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Üç Harfliler: Nazar”, 10 Nisan’da vizyonda olacak.

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