 Tuşlu telefon kullanan İlber Ortaylı'dan sosyal medya çağrısı!

Snob Magazin'in haberine göre; İlber Ortaylı, Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla yemek yedi.



Restorandan çıktıktan sonra bir arkadaşını aramak isteyen tarihçinin, cep telefonunun tuşlu olması dikkat çekti.

Ortaylı, "Akıllı telefon kullanmıyorum. O telefonların hiçbirini kullanmıyorum. Almayın akıllı telefon.

Hiç öyle aletlerle ilgim yok. Sosyal medyayı takip edemiyorum" dedi.

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