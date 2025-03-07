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Tuşlu telefon kullanan İlber Ortaylı'dan sosyal medya çağrısı!

Tuşlu telefon kullanan İlber Ortaylı'dan sosyal medya çağrısı! İşte detaylar...

Tuşlu telefon kullanan İlber Ortaylı'dan sosyal medya çağrısı!

Snob Magazin'in haberine göre; İlber Ortaylı, Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla yemek yedi.

Tuşlu telefon kullanan İlber Ortaylı'dan sosyal medya çağrısı!
Restorandan çıktıktan sonra bir arkadaşını aramak isteyen tarihçinin, cep telefonunun tuşlu olması dikkat çekti.

 Tuşlu telefon kullanan İlber Ortaylı'dan sosyal medya çağrısı!

Ortaylı, "Akıllı telefon kullanmıyorum. O telefonların hiçbirini kullanmıyorum. Almayın akıllı telefon.

 Tuşlu telefon kullanan İlber Ortaylı'dan sosyal medya çağrısı!

Hiç öyle aletlerle ilgim yok. Sosyal medyayı takip edemiyorum" dedi.

 

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