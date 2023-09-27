Türkü Akbayram'dan yeni şarkı

Sözü ve müziği Hasan Hüseyin Demirel'e ait 'Akşamlar'ın düzenlemesi, mix ve mastering'i Genco Arı tarafından yapıldı. “Müziğin, hayatımda doğduğumdan itibaren olmasından dolayı şarkı söylemek en büyük tutkum” diyor Türkü Akbayram.

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