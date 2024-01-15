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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun gala gecesi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun gala gecesi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun gala gecesi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2023 Gala Gecesinde farklı branşlardaki şampiyon ve birincilerine kupalarını verdi. Galada ayrıca 27 yıl sonra değişen TOSFED logosunun da lansmanı gerçekleşti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun gala gecesi

Başkan Eren Üçlertoprağı "İstanbul Park'ın, yapılış amacına uygun olarak otomobil sporlarına, tüm sporcularımıza ve Türk halkına açılmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

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