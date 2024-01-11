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Türkiye’nin ‘Koreli’si dünyaya açılıyor

Şahin Demir, Ekonomist’e verdiği röportajda büyüme hedeflerini anlattı

Türkiye’nin ‘Koreli’si dünyaya açılıyor

Ecrou CEO’su ve Defacto İcra Kurulu Üyesi Şahin Demir, Ekonomist’e verdiği röportajda büyüme hedeflerini anlattı. Korelilere ait bir iş modelini başarıyla Türkiye’ye uyarlayarak Ecrou’yu yaratan Demir, “Müşteriye yenilikçi sürprizli ürünler, hız ve zengin çeşitlilik sunuyoruz” dedi.

 Türkiye’nin ‘Koreli’si dünyaya açılıyor

Hem e-ticarete hem de perakendeye büyük önem verdiklerini söyleyen Şahin Demir, hedeflerini şöyle anlattı: “Her yıl için iki kat büyüme hedefi koyduk. 2023’ü 500 milyon TL ciro ile kapattık, 2024 hedefimiz 1 milyar TL. 2024’de ortalama 150 milyon TL yatırım planlıyoruz. Kuzey Irak’ta iki mağaza açarak yurtdışına adım attık. Üç ayrı ülkeye daha girmeyi hedefliyoruz. Bu yıl açmayı planladığımız 25 mağazanın 10’unu yurtdışında açarak, beş yılda Türkiye’de 100 mağazaya, yurtdışında ise bin noktaya ulaşmak istiyoruz.”

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