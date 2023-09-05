Türkiye'nin ilk çocuklara özel sesli tiyatro platformu: Tikutu

Çocukların hayal gücünü zenginleştiren sesli tiyatro platformu Tikutu'da, dünya edebiyatının klasikten moderne pek çok eserinden uyarlanan sesli tiyatroları bulunuyor. Pedagog İnci Vural'ın onayından geçen eserlerle çocuklar Tikutu'da güvenli zaman geçirirken; Tikutu'nun sanat dolu eserleri, çocukların Türkçe kelime dağarcığının gelişmesine katkı sağlıyor.

Berlin'de yaşayan tiyatro sanatçısı Kemal Kocatürk ve piyanist Doç. Dr. Ayça Öztarhan Kocatürk çiftinin Alman yayıncılık dünyasına uzun yıllardan beri hakim olan “Hörbuch-sesli kitap” ve “Hörspiele-sesli tiyatro”dan ilham alarak hayata geçirdiği, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk'ün de kurucu ortaklarından ve genel müdürü olduğu Tikutu, iki ila sekiz yaş arasındaki çocuklara özel şimdilik 50 tiyatro sunuyor.



Tikutu'da Alper Kul, Aslı Omağ, Ayşe Köksal, Bennu Yıldırımlar, Berna Laçin, Bora Seçkin, Ceyda Düvenci, Demet Akbağ, Deniz Çakır, Hakan Gerçek, Hazal Kalfa, İrem Arslan, İsmail Yıldız, Kumsal Gizem, Kutay Şahin, Levent Üzümcü, Meltem Cumbul, Nihan Omuz, Nilgün Atılgan, Oktay Kaynarca, Oya Başar, Oya Küçümen, Oya Prosçiler, Ozan Demir, Ozan Sevin, Özlem Abacı, Özlem Zeynep Dinsel, Pelin Budak, Sevinç Erbulak, Sumru Yavrucuk, Şebnem Ünaldı, Tilbe Saran, Uğur Taşdemir ve Yasemin Yalçın birçok değerli tiyatro sanatçısının sesleriyle zenginleştirdiği öyküler yer alıyor.

“Tikutu, çocuklara hem eğitici hem eğlendirici anlar yaşatıyor”

Tikutu'nun kurucusu ve tiyatro sanatçısı Kemal Kocatürk, sesli tiyatronun ve Tikutu'nun önemini şu sözlerle anlatıyor: “Çağımızda teknoloji hızla hayatımızı kuşatmış durumda. Teknolojinin getirdiği yenilikler birçoğumuzun hayatını kolaylaştırsa da kimi zaman çocuklarımız için olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Çocukların hayal dünyalarını çalan, onları görsel bir dünyanın kolaycılığına iten cep telefonları ve tabletler çocuklarımızı büyük bir sarmalın içine aldılar. Çocuklarımızı bu sarmaldan çekip kurtarmanın yolu yine edebiyatın eşsiz lezzetinde. Bu lezzeti, onların hayal dünyalarını zedelemeden yeniden keşfetmelerini sağlamanın en kestirme yolunun çocuklar için ürettiğimiz sesli tiyatro örnekleri olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Tikutu'nun sesli tiyatrolarıyla çocuklara hem eğitici hem de eğlendirici anlar yaşatıyoruz.”



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