  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi

Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi. İşte detaylar...

Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi

MHA Türkiye Yüz Güzeli yarışması Beyoğlu Joker Sahne'de gerçekleşti.

 Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi

(Merve Yıldız - Tuğba Çinkaya - Ayşe Kavcar)

200 finalist arasından seçilen beş yarışmacı birinci olmak için yarıştı.

Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi

(Ozan Orhon)

Ferhat Göktaşlar ve Özge Atalay'ın sunuculuğunu yaptığı, 15 bin kişinin yaptığı oylamada 18 yaşındaki Tuğba Çinkaya, 'MHA Türkiye Yüz Güzeli' oldu.

Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi

(Özge Atalay)

Merve Yıldız ikinci olurken, Ayşe Kavcar ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi

(Tuğba Çinkaya)

Çinkaya’nın birincilik tacını Çinkiya, yapımcı Nermin Öztürk taktı.

Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi

(Tuğba Çinkaya - Nermin Öztürk)

Çinkaya, "Güzel bir duygu. Bu kadar insanın beni seçmesi çok özel. Ankara'dan katıldım. 18 yaşındayım ve aşçılık mezunuyum. Annem yarışmayı Instagram üzerinden görmüş. Ben de denemek istedim" dedi.

 Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi

(İpek Dağıstanlı)

Estetiğe bakış açısı için Çinkiya, "İnsanın doğal hali daha iyi. Estetik benlik bir şey değil" diye konuştu. Yarışmanın jüri üyesi olan Ozan Orhon, gecenin sonunda sahne alarak, konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül hamile olduğunu açıkladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül hamile olduğunu açıkladı

Demet Akalın Bodrum-Çeşme arası mekik dokuyor
  Magazin

Demet Akalın Bodrum-Çeşme arası mekik dokuyor

Aylin Coşkun: Gazzeli çocukları evlat edinebilirim
  Magazin

Aylin Coşkun: Gazzeli çocukları evlat edinebilirim

Kenan Işık hayatını kaybetti
  Gündem

Kenan Işık hayatını kaybetti

Uğur Aslan: Bu inançla yaşıyorum artık
  Magazin

Uğur Aslan: Bu inançla yaşıyorum artık

"Hayatımda kimse yok" diyen Simge Sağın, sevgili kriterini açıkladı!
  Magazin

"Hayatımda kimse yok" diyen Simge Sağın, sevgili kriterini açıkladı!