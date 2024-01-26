Türkiye'nin altın yüzleri ödülleriyle taçlandı

Gerçekleştirmiş oldukları tüm organizasyonlarda markaların ulusal & uluslararası pazarda hak ettikleri marka değerini kazandırmanın yanı sıra her organizasyonda sosyal farkındalığa da değinen DC Yapım & CK Medya Ajans'ın üstendiği ödül töreninin bu seneki ana teması 'Kadına Şiddete Farkındalık' olarak belirlendi.

Muhteşem gece; Turkish Development şirket kurucusu Ramazan Uğural'ın ana sponsorluğunda gerçekleşti. Ramazan Uğural; sahnede duygularını ise şu sözlerle ifade etti;

''Sanat, basın ve iş dünyasının başarılı isimlerinin ödüllerini aldığı ''Gold Faces Of Turkey'' (Türkiye’nin Altın Yüzleri) ödüllerinin bu seneki teması kadına şiddete farkındalık yaratmak... Böyle bir temanın olduğu bu organizasyona ana sponsor olmaktan ötürü hem şirketim Turkish Development adına hem de şahsım Ramazan Uğural adına büyük mutluluk duyuyorum.

İş adamı kimliğimin yanı sıra Maltepe ilçesinin İyi parti Belediye başkan adaylığını yürütmekteyim. Çıktığımız bu yolda da mutlak başarı ilk hedefimiz... Ve sözlerimi şu şekilde tamamlamak istiyorum; 'Kadına Kalkan Eller Sadece Onları Alkışlamak İçin Kalkmalıdır...'

Gecenin dikkat çeken simalarından Ece Mumay; 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı'' ödülüne layık görülürken sahnede güzelliğiyle de büyüledi. 'En İyi Proje Albümü' ödülü 'Usta Şarkılar' ile Emre Kaya'ya, 'Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçı' ödülü ise İlyas Yalçıntaş'a verildi. Yılmaz Taner ise ödülünü aldıktan sonra yeni şarkısı 'Bugün de Bitti' ile adeta müzik ziyafeti yaşattı.

Ödül alan diğer isimler arasında yer alan; Kahraman Sivri 'Meslek Başarı Ödülü', Sedef Şahin 'En İyi Karakter Oyuncusu' , Soner Türker 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' , Burçin Bildik 'En Başarılı Erkek Tiyatro Oyuncusu', Elvan Gaye Elvan 'Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı', Rıdvan Bıyık 'En İyi Ana Haber Bülteni & Show Haber', ödülleri ile taçlandırıldı.

Faik Öztürk ise gece boyunca sahnede misafirleri güldürdü ve esprileriyle geceye renk katan isimlerden oldu.

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