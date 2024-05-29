  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Türkiye Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da büyük ilgi gördü

Türkiye Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da büyük ilgi gördü. İşte detaylar.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da büyük ilgi gördü

Türkiye Kültür Yolu Festivali, konserlerden söyleşilere, film gösterimlerinden sergilere kadar geniş bir yelpazede programlarla Şanlıurfa'yı renklendirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da büyük ilgi gördü
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın üçüncüsünü düzenlediği festival kapsamında geçtiğimiz gün, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde, ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak moderatörlüğünde, psikolog ve yazar Beyhan Budak izleyicilerle buluştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da büyük ilgi gördü

ZÜLEYHA ORTAK VE BEYHAN BUDAK'IN SIRADAKİ DURAKLARI BURSA VE SAMSUN
İnsan psikolojisi, zamanın ruhu, derin mutsuzluk, geçmişin yükünden kurtulma yolları ve günlük yaşamımızda nelere dikkat etmemiz gerektiği başlıklarıyla gerçekleşen söyleşi, Şanlıurfalılar tarafından büyük ilgi gördü.

  Türkiye Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da büyük ilgi gördü

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'ın bir sonraki durağı ise Bursa ve Samsun olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Başhekim şarkıcı! Ferhat Göçer’in sınıf arkadaşı çıktı    
  Magazin

Başhekim şarkıcı! Ferhat Göçer’in sınıf arkadaşı çıktı    

Sıla'dan yeni yaz şarkısı geliyor Mesela
  Magazin

Sıla'dan yeni yaz şarkısı geliyor Mesela

Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
  Gündem

Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Denebunu Awards ödülleri sahiplerini buldu!
  Magazin

Denebunu Awards ödülleri sahiplerini buldu!

Nilüfer: Sokak hayvanlarını uyutmayın
  Magazin

Nilüfer: Sokak hayvanlarını uyutmayın

Tayfun Duygulu, Deha Bilimlier’e cevap verdi
  Magazin

Tayfun Duygulu, Deha Bilimlier’e cevap verdi