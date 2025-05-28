 Türkiye güzelleri Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu'nun sokak tarzı!

Türkiye güzelleri Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu, model arkadaşları Lithielen Fernandes ile Nişantaşı'nda görüntülendi.



Hindistan'da devam eden Miss World için İngiliz güzel Milla Magee'nin, "Buraya insanlara kiraya verilmek ve ortak yaşlı zengin erkek sponsorlara teşhir edilmek için gelmedim" sözleriyle yarışmadan çekilmesine Şahin, "Ben zannetmiyorum öyle bir şey olduğuna. Benim yılımda böyle bir şey olmamıştı. Sponsorlarla oturulmamıştı. Belki yeni bir sistem kurmuşlardır. Sponsorlarla oturmanın neresi kötü onu anlamadım? Bizi temsil eden İdil Bilgen'i de başarılı buluyorum. Miss World full bir paket. Sadece fiziğe bakılmıyor" dedi.



Yeni marka çalışması yaptığını söyleyen Şahin, "Eylülde görürsünüz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.