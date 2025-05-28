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Türkiye güzelleri Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu'nun sokak tarzı!

Türkiye güzelleri Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu'nun sokak tarzı! İşte detaylar...

Türkiye güzelleri Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu'nun sokak tarzı!

Türkiye güzelleri Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu, model arkadaşları Lithielen Fernandes ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Türkiye güzelleri Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu'nun sokak tarzı!


Hindistan'da devam eden Miss World için İngiliz güzel Milla Magee'nin, "Buraya insanlara kiraya verilmek ve ortak yaşlı zengin erkek sponsorlara teşhir edilmek için gelmedim" sözleriyle yarışmadan çekilmesine Şahin, "Ben zannetmiyorum öyle bir şey olduğuna. Benim yılımda böyle bir şey olmamıştı. Sponsorlarla oturulmamıştı. Belki yeni bir sistem kurmuşlardır. Sponsorlarla oturmanın neresi kötü onu anlamadım? Bizi temsil eden İdil Bilgen'i de başarılı buluyorum. Miss World full bir paket. Sadece fiziğe bakılmıyor" dedi.

 Türkiye güzelleri Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu'nun sokak tarzı!


Yeni marka çalışması yaptığını söyleyen Şahin, "Eylülde görürsünüz" dedi.

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