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Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Miss Turkey 2022 birincisi ünlü isim Nursena Say, aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etti. Ünlü isim, sevgilsiyle karesini paylaşıp, duygularını dile getirdi. İşte haberin detayları...

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, sevgilisiyle fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Model, avukat sevgilisiyle karesini yayınlayarak, aşkını ilan etti.

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Türkiye güzeli, "Hayatıma girdin... Tüm nehirlerin senin yansımanı, tüm yolların senin adımlarını beklediği bir krallığa geldiğin gibi" diye yazdı.

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Editör
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