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Türkiye dünyanın en önemli mücevher pazarlarından biri

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen mücevher fuarı birçok marka ve katılımcıya ev sahipliği yaptı

Türkiye dünyanın en önemli mücevher pazarlarından biri

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen mücevher fuarı birçok marka ve katılımcıya ev sahipliği yaptı.

 Türkiye dünyanın en önemli mücevher pazarlarından biri

Fuarın dikkat çeken markalarından HRD Antwerp CEO’su Ellen Joncheere: “Türkiye dünyanın en önemli mücevher pazarları arasında yer alıyor. Pırlantanın önemli bir yatırım aracı olduğunu göstermek, Türk kadınının pırlanta seçimini belgelemek için buradayız.” dedi.

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