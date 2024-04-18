 Türkiye dünyanın en önemli mücevher pazarlarından biri

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen mücevher fuarı birçok marka ve katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Fuarın dikkat çeken markalarından HRD Antwerp CEO’su Ellen Joncheere: “Türkiye dünyanın en önemli mücevher pazarları arasında yer alıyor. Pırlantanın önemli bir yatırım aracı olduğunu göstermek, Türk kadınının pırlanta seçimini belgelemek için buradayız.” dedi.

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