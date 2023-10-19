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Türkiye’de saatte 29 osteoporotik kırık meydana geliyor

Türkiye Osteoporoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Şansın Tüzün 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Türkiye’de saatte 29 osteoporotik kırık meydana geliyor

Osteoporoz maalesef hala yeterince teşhis ve tedavi edilemiyor; yüksek kırık riskli hastaların %80-90’ı güvenli ve etkili ilaçların varlığına rağmen osteoporoz tedavisi görmemektedir. 

Osteoporoz tedavisi almak özellikle kırık geçirmiş hastalar için çok önemelidir, çünkü bir kırık geçirmiş hastalarda, kırığı takiben ikinci bir kırık geçirme riski çok yüksektir. 

Ancak buna rağmen hastarın %20’den daha azı tedavi edilebilmektedir. Bu konuda sağlık politikaları gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

OSTEOPOROZ (KEMİK ERİMESİ) EN SIK GÖRÜLEN İSKELET SİSTEMİ HASTALIĞIDIR. 

TÜRKİYE’DE SAATTE 29 OSTEOPOROTİK KIRIK MEYDANA GELİYOR! 

TÜRKİYE’DE 2019’DA 255000 KIRIK VAKASI GÖRÜLMÜŞ! 

ÖNÜMÜZDEKİ 20 YIL İÇİNDE BU SAYI ARTACAK, ÜLKEMİZ VE İSKELETİMİZ HIZLA YAŞLANIYOR! 

KALÇA KIRIĞINDA DÜNYADA YÜKSEK RİSKLİ ÜLKELER ARASINDAYIZ 

50 YAŞ ÜZERİ KADINLARDA OSTEOPOROZ ORANI %33 ERKEKLERDE %8 

OSTEOPOROZLA İLİŞKİLİ SAĞLIK HARCAMALARI 455 MİLYON DOLAR 

 

 

 

 

 

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