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Türkbükü’nde hatıra fotoğrafı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam dostlarıyla birlikte Bodrum Türkbükü'ndeki Garo’s Restaurant’a yemeğe gittiler. 

Türkbükü’nde hatıra fotoğrafı

Ali Koç ile hatıra fotoğrafı çektiren Restoran sahipleri Garo Nişan ve Çetin Sağıroğlu bu güzel anıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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