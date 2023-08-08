Türkbükü’nde hatıra fotoğrafı

Ali Koç ile hatıra fotoğrafı çektiren Restoran sahipleri Garo Nişan ve Çetin Sağıroğlu bu güzel anıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.