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Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı

Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı. İşte detaylar...

Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı

Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı.

Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı
Sanatçı, 40'ıncı yaşını kutlayan yapımcı kızı için mesaj yazdı.

 Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı

Şoray, "Yağmur'umun yeni yaşında yeni bir resim. Hayatımın en değerli varlığı kızım. Yeni yaşın mutluluk ve başarıyla geçsin. Seni seviyorummm" dedi.

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