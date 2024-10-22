Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı.



Sanatçı, 40'ıncı yaşını kutlayan yapımcı kızı için mesaj yazdı.

Şoray, "Yağmur'umun yeni yaşında yeni bir resim. Hayatımın en değerli varlığı kızım. Yeni yaşın mutluluk ve başarıyla geçsin. Seni seviyorummm" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.