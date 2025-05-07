 Türkan Şoray kendisinin yaptığı tabloyu kız çocuklarının eğitimi için bağışladı

Yeşilçam’ın önemli isimleri Türkan Şoray, İzzet Günay, Ediz Hun ve Abdurrahman Keskiner, Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği (DCBED)’nin ödül töreninde sahnede bir araya geldi.

Pek çok sanatçının katıldığı ödül töreni gecesinde Türkan Şoray’da 1001 kız çocuğunun eğitimi projesi için kendisinin yaptığı bir tabloyu ve imzaladığı kitabını açık artırmada satılması ve gelirinin de kız çocuklarının okutulması amacıyla Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği’ne bağışladı.

Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği (DCBED) tarafından dernek başkanı Nesrin Akkoç’un ev sahipliğinde düzenlenen “İkinci Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri" töreni Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Merkezi'nde büyük bir coşku ve önemli konuklar ile gerçekleşti.

Dernek Başkanı Nesrin Akkoç'un öncülüğünde özellikle deprem bölgesi olmak üzere 1001 çocuğa eğitim bursu sağlamak amacıyla gerçekleşen törene Türkan Şoray, Ediz Hun, İzzet Günay, Abdurrahman Keskiner, Kandemir Konduk, Engin Şenkal ve Akın Tunç gibi önemli isimler katıldılar. Ödül töreni etkinliği hem çevreye hem de eğitime katkı sunan isimleri bir araya getirdi.

Geceye katılanlar arasında büyük ilgi gören isimlerden biri de Yeşilçam'ın “Sultan”ı Türkan Şoray oldu. Efsane sanatçı, törende ödül alırken ödül de takdim etti. Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği’nin “İkinci Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri" töreninde Aziz Nesin Edebiyat Onur Ödülü’nü Vehbi Bardakçı, Türkan Saylan Kız Çocukları Eğitimde Kalite Ödülü’nü Mavili Akbudak - Saadet Yolun, Çevre Bilinci ve Farkındalık Onur Ödülü’nü Ediz Hun, Sinema Emek Onur Ödülü’nü Türkan Şoray - İzzet Günay, Genco Erkal Tiyatro Onur Ödülü’nü Engin Şenkal, Yaşam Boyu En İyi Senarist Ödülü’nü Kandemir Konduk, Yaşayan Yaşatan İnsan Emek Onur Ödülü’nü Nasuh Mahruki aldı.

1001 ÇOCUK PROJESİ İLE GELECEĞE UMUT

Törende aynı zamanda deprem bölgelerinde eğitim gören 1001 kız çocuğuna destek sağlamak amacıyla başlatılan “1001 Çocuk Projesi”ne kaynak oluşturuldu. Toplanan bağışlar ve sponsor katkıları, kız çocuklarının 2025-2026 eğitim döneminde burslu olarak öğrenim görmesine katkı sunacak. Türkan Şoray’da projeye kendisinin yaptığı bir tabloyu ve imzaladığı kitabını açık artırmada satılması ve gelirinin de kız çocuklarının okutulması amacıyla Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği’ne bağışladı.



SANAT VE ÇEVRE BİLİNCİYLE BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ

Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği başkanı Nesrin Akkoç, gecede yaptığı konuşmada sanatın, çevre bilincinin ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak "Sanat, sevgi, paylaşım ve barış için daha fazla birlikte olmalıyız. Bu gece topluma katkı sunan değerli isimleri onurlandırdığımız kadar geleceğe umut olan gençlerimizi de destekleme gecesidir" dedi.

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