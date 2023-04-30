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Türkan Şoray izdiham yarattı

Türkan Şoray, Merzifon belediyesinin düzenlediği 6. Merzifon Kitap Fuarı'na katıldı. Ünlü sanatçı, izdiham yarattı. İşte detaylar...

Türkan Şoray izdiham yarattı

Merzifon belediyesinin düzenlediği 6. Merzifon Kitap Fuarı önceki gün Türkan Şoray’ın katılımıyla başladı. Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, onur konuğu olarak katıldığı ve yaklaşık bir saat söyleyişi gerçekleştirdi organizasyonda izdiham yaşandı. Binlerce kişinin Kitap Fuarına akın etmesi ve Türkan Şoray’la fotoğraf çektirmek istemesi sebebiyle Türkan Şoray zor anlar yaşadı.

Türkan Şoray izdiham yarattı
Belediye Başklanı Alp Kargı’yla birlikte söyleyişi gerçekleştiren Türkan Şoray, söyleyişi sırasında gözyaşlarını tutamayan bir hayranını sahneye davet etmesi üzerine duygusal anlar yaşandı. 24 yaşındaki genç kızın Türkan Şoray’ın Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki Asya karakterinden esinlenerek ailesinin adını Asya koyduğunu ve doğuştan Türkan Şoray hayranı olduğunu söylemesi üzerine Şoray genç kıza sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkan Şoray izdiham yarattı
Söyleyişi de soruları yanıtlayan Türk Sinemasının Sultanı, "Filmlerinizde verdiğiniz mesajlar nelerdi?" sorusuna, "Mizaç olarak eskiden garibandım şimdi hakkını arayan güçlü bir kadın oldum. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum kendinizi ezdirmeyin. Biz çok güçlüyüz" yanıtını verdi.

Türkan Şoray izdiham yarattı

Hayranlarının isteği üzerine ‘Kıskanırım Seni Ben’ şarkısını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Söyleyişi sonunda moderatör Yelde Başaran’ın anneler günü hediyesi olarak taktim ettiği, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmindeki sahnelerinden basılı Al Yazma hediye eti. Yazmayı başına örten Türkan Şoray, çok duygulandığını ve çok beğendini söyleyerek. Özenle saklayacağını söyledi.

Türkan Şoray izdiham yarattı

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