Türkan Şoray ile Kadir İnanır, 'Sinemamızın Yüzü' oldu

Türk sinemasının iki usta ismi Türkan Şoray ve Kadir İnanır Adana’da buluştu.

Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel verilen 'Sinemamızın Yüzü' ödülünü alan dev sanatçılar, sahnede birlikte yeniden kamera karşısına geçti.

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