 Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! İçinde kalan ukteyi açıkladı!  

Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi’nce düzenlenen 3. Bozok Film Festivali’nin kapanış gününde Türkan Şoray, onur konuğu olarak Yozgatlı öğrenciler ve halkla buluştu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide, Türkan Şoray’ı izlemeye gelen bin kişi, sanatçıya büyük ilgi gösterdi. Doç. Dr. Rıfat Becerikli moderatörlüğünde yapılan sohbette Şoray’a; sinema kariyeri, kadına şiddet, gençlerin sorunları, eğitim gibi birçok konuda sorular soruldu. Samimi açıklamalarda bulunan sanatçı; gençlerin sinemaya ilgisini destekleyen, sinemaya teşvik eden bu organizasyon için çok mutlu olduğunu belirtti.

Yozgat’a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten sanatçı “Gençlerle bir arada olmak harika bir duygu. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Daha aydınlık günlere sizinle çıkacağız. Okumak, hayata önde başlamak demek oluyor. Umarım okulunuz bittiğinde dilediğiniz işleri bulursunuz.” dedi.

Okumanın içinde bir ukte olduğunu söyleyen Türkan Şoray “Ben okula giderken, kendimi film setlerinde buldum. Öğretmen olacaktım, çok istiyordum ama olmadı. Mesleğim beni hayata hazırladı ama içimde her zaman okumanın eksikliğini hisettim. Gençlere tavsiyem: okuyun. Belki de bu eksiklikten dolayı belki bir okul yaptırdım. O çocukları gördükçe mutlu oluyorum. Keşke imkanı olan herkes bir okul yaptırsa ve çocuklarımız okusa. En büyük arzum bu.” dedi.

Öğrencilerden gelen “Siz Asya olsaydınız, kimi seçerdiniz?” sorusuna Şoray “Ben Asya olsaydım ben de Cemşit’i seçerdim. Çok doğru yaptı Asya. Eğer İlyas’a gitseydim finali bu kadar etkili olmazdı. Gerçek hayatımda, aşkımdan da ölsem, emek verene giderdim.” diyerek cevap verdi.

Sanatçı “Türkan Şoray için aşk ne demek?” sorusu üzerine ise “Aşk güzel bir duygu. Ama karşı cinse duyulan aşktan başka çok kutsal aşklar da var. Evlat aşkı, doğa aşkı, vatan aşkı, sanata olan aşk gibi. Bir şeye aşk duymak ve aşık olmak çok güzel şey.” diyerek cevap verdi.

Oynadığı rollerin kendisini etkileyip etkilemediği konusunda Şoray “Oynadığım roller hayatımı çok etkiledi. Hayatı tanımadan sinemaya girdim. Hayatı tanımayan kadınları canlandırdım. Sonra daha bilinçli, güçlü, kendine güvenen kadınları canlandırdım. İster istemez o karakterlerle bütünleşiyorsunuz. Sorguladıkça kendi hayatınızı da sorguluyorsunuz. Hayatımı çok ama çok etkiledi oynadığım karakterler.” dedi. Söyleşiye Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof Dr. Yusuf Hıdır, Yozgat halkı ve öğrenciler katıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.