 Türk-Yunan Dostluğu Boğaz’da kutlandı

Mengerler Bostancı Genel Müdürü Sevgi Ataman, yeni yaşını anlamlı bir dostluk kutlamasıyla taçlandırdı.

(Tesi Chaztzikampani, Giorgos Zografos, Sevgi-Burak Ataman)



Türk-Yunan dostluğuna dikkat çeken Ataman, doğum gününü Yunan meslektaşı Tesi Chaztzikampani ile birlikte Del Mare Restoran’da kutladı. İstanbul’un eşsiz Boğaz manzarasında gerçekleşen özel davete Tesi Chaztzikampani'nin eşi Giorgos Zografos da katıldı.

(Tesi Chaztzikampani, Sevgi Ataman)

Geceye, Sevgi Ataman’ın eşi Burak Ataman’ın organize ettiği sürpriz doğum günü yemeği ve pasta töreni damgasını vurdu. Dostluk bağlarını güçlendiren bu özel buluşmada Mariyan, Irmak ve Panayotis de yer aldı.

(Sevgi-Burak Ataman)

Kutlamayla ilgili duygularını dile getiren Sevgi Ataman, “Tesi 27 Haziran, ben 30 Haziran… Kahkahalarla dolu paylaşılan bir kutlama. Mariyan, Irmak, Panayotis ile İstanbul buluşmamız tam bir gönül şölenine dönüştü. Farklı diller, aynı kalp… Bunun gibi arkadaşlıklar için minnettarım,” sözleriyle bu anlamlı geceyi özetledi.

(Mariyan Zografos, Irmak Ataman)

İkili, doğum günü pastasını birlikte üfleyerek yeni yaşlarına dostluk ve sevgi dolu dilekler diledi.

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