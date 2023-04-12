2011'de geldiği Türkiye'de 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenen Brezilyalı Jessica May, hayali olan Türk vatandaşlığına 2022 yılında kavumuştu.



Ünlü oyuncu, ehliyetiyle ilgili sorununu sosyal medya hesaplarından açıkladı.



May, "Brezilya’da aldığım AB sürücü belgemi yeminli noterden tercüme ettirmeme ve Brezilya Büyükelçiliği’nden tasdik ettirmeme rağmen Beşiktaş İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde bana sadece B sınıfı sürücü belgesi verildi ve orijinal belgeme de el koyuldu. Sizce biraz garip değil mi?" diyeyek, nüfus müdürlüğünü etiketledi.



Müdürlüğün Twitter hesabı ise, "Merhaba, belirtmiş olduğunuz konu ile ilgili Beşiktaş İlçe Nüfus Müdürlüğü ile görüşülmüş olup B ve A2 sınıfı ehliyet ödemesini yapmanıza rağmen A2 sınıfı istemediğiniz anlaşılmıştır" diye, karşılık verdi. May ise, "Hayır, işlemi yapan memur bu sınıfı alamayacağımı söyledi. Zaten ödemesini yaptığım bir şeyi neden istemeyeyim ki, zaten istemeseydim ödemesini yapmazdım" ifadelerini kullandı.

Nufüs müdürlüğü May'i telefonla arayacaklarını söyledi.

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