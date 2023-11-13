‘Türk Resim Sanatına İz Bırakanlar Klasik Resim Sergisi’ ziyarete açıldı

Best Art Resitalı Türk Resim Sanatına İz Bırakanlar Klasik Resim Sergisi Osmanlı ve Cumhuriyeti döneminden yirmibeş sanatçının yer aldığı sergi 7 Kasım da Best Art Gallery de açıldı.

(Ahmet Yeşil)



Sergide Adil Doğançay, Ahmet Yeşil, Ali Avni Çelebi, Ali Demir, Ayhan Türker, Ayetullah Sümer, Balkan Naci İslimyeli, Cevat Dereli, Edip Hakkı Köseoğlu, Eren Eyüboğlu, Eşref Üren, Faruk Cimok, Hamit Görele, Hasan Vecdi Bereketoğlu, Hayri Çizel, İbrahim Balaban, İbrahim Safi, Muhsin Kut, Mustafa Sekban, Nazmi Çekli, Nuri İyem, Necdet Kalay, Nevin Çokay Sabri Berkel toplam 24 sanatçı bulunuyor.

(İbrahim Balaban)



Best Art Gallery kurucusu ve aynı zamanda serginin küratörü Meryem İpek Türk Resim Sanatımızın çok önemli isimlerini sanatseverler ile buluşturduk.

(Sabri Berkel)



Ve Türk Resim Sanatına,bizlere güzel iz bırakmış kültürümüzü yaşatmak adına bu kıymetli tabloları koleksiyoner ile buluşturmak benim için çok heyecan verici gösterilen yoğun ilgi paha biçilemez sergimizde birbirinden değerli isimlerin içinde 1942 de Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden onlar grubu kurucularından biri olan Kadın sanatçımız Nevin Çokay eseri de bulunmakta tüm sanatseverleri bekliyoruz dedi.

(Mehmet Eroğlu, Ömer Abacı, Meryem İpek, Yusuf Eskenazi)



Sergi 21 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

(Suat Öztürk - Karl Talip Kara - Meryem İpek - Süha Semerci - Ali Tokat)

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