 Türk mühendis yerli medikal estetik cihaz geliştirdi

Türk medikal estetik sektörü, Avrupa, Asya-Pasifik ve Ortadoğu pazarında gücünü her yıl artırıyor. Son yıllarda dünyada güzellik sektöründe pusula Türkiye'yi gösteriyor... Yurtdışında Türkiye'nin adını duyuran sektörler arasına kozmetikten sonra medikal estetik cihazlarda girdi.



Tamamen yerli ve milli olan yeni nesil Helyum Cold Plazma, dünya pazarına hızlı giriş yaptı. Türk mühendis Erkan Şahan'ın ürettiği Helyum Cold Plazma, dünyaya ihraç edilmeye başlandı. İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka,Hollanda ve Amerika'dan sonra da Ortadoğu'da da en çok tercih edilen medikal estetik cihazı oldu. Helyum gazı ile çalışan cihaz üzerine 3 yıl çalıştığını belirten Erkan Şahan, "Güzellik sektörü her geçen gün daha da büyüyor. Eski yıllarda doktorlar yabancı firmaların medikal estetik cihazlarını kullanırken, artık dünyada ve ülkemizde yerli cihazlar tercih ediliyor.

COLD PLAZMA HEM YERLİ HEM MİLLİ ÜRETİM

Tamamen kendi üretimim olan Helyum Cold Plazma enerjisini hızlı şekilde cildin epidermal tabakasına ulaştırır, ısı iletkenliği ile derin dermal yapıda tedavi sağlıyor. Helyum gazı ile çalışan yenilikçi bir sistem. Cildin kendi kendini yenileme kapasitesini artırmak için kişinin kendi hücrelerinin kullanıldığı rejeneratif bir yöntemdir. Helyum gazı, düşük sıcaklıklı plazma formunda kullanılarak cilt altına enerji verilir. Cold Plazma Arc Sistem, yeni nesil soğuk plasma teknolojisidir. Hem bilinçli hasar verip cildin kendini onarabilmesi sağlanırken, hem de doku küçültülerek o bölgede toparlanma sağlanmaktadır. Acı, sızı ve neşter olmadığı için şu an Türkiye'de ve dünyada tercih edilen cihazlar arasında... Ülke ekonomimize katkı sağlamanın yanı sıra Türk Malı ürünlerin dünya pazarında ilgi görmesi beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

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