  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Türk mimarın Berlin’de yaptığı bin metrekarelik sanat eseri Almanya basınında haber oldu

Türk mimarın Berlin’de yaptığı bin metrekarelik sanat eseri Almanya basınında haber oldu. İşte detaylar...

Türk mimarın Berlin’de yaptığı bin metrekarelik sanat eseri Almanya basınında haber oldu

Niss Project’in kurucusu mimar Nisa Akar Almanya Berlin’de bin metrekarelik alana sahip bir evi sanat eserine çevirdi.

  Türk mimarın Berlin’de yaptığı bin metrekarelik sanat eseri Almanya basınında haber oldu

Proje sahiplerini modacı Hakan Akkaya aracılığı ile tanıdığını belirten Nisa Akar Berlin’in en güzel sokağı Grunewald’da bulunan bin metrekare alana sahip evin iç ve dış mimarisinin yanı sıra mutfak eşyalarından oturma gruplarına, aydınlatmalardan duvardaki tablolara kadar kendi zevki olduğunu belirtirken “İtalya’dan ve İspanya’dan özel seçtiğim parçalar oldu ama özellikle Türk ruhunu yansıtmak istedikleri için yerli üretim kullanmaya özen gösterdik.

Türk mimarın Berlin’de yaptığı bin metrekarelik sanat eseri Almanya basınında haber oldu
Proje sahiplerinin bana koşulsuz güveni beni o kadar motive etti ki şimdi binanın önünden geçenler araçlarından inip binanın fotoğrafını çekiyorlar. Gazeteler haberlerini yapmışlar. Bu benim için çok büyük bir gurur oldu.” Dedi.

Türk mimarın Berlin’de yaptığı bin metrekarelik sanat eseri Almanya basınında haber oldu

PROJEDE İSMAİR ACAR DOKUNUŞLARI

Evin girişinde ve salonda Türk ressam, enstelasyoncu- illüstrasyoncu İsmail Acar’a ait olan üç tanesi Türk motifleri ile tasarlanan kaftanlardan oluşurken diğer iki tablo ise İstanbul ve Berlin ismini taşıyor. Bu eve özel olarak hazırlanan eserlerin yanı sıra dekorasyonda Türk süsleme sanatında; bolluk, bereket ve bölünmez bütünlük kelimelerinin simgesi “Nar” motifleri de kullanıldığı görülüyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ajda Pekkan'dan kötü haber
  Magazin

Ajda Pekkan'dan kötü haber

Bilge Öztürk genç sevgilisine yemek yapmak için özel bıçak aldı
  Magazin

Bilge Öztürk genç sevgilisine yemek yapmak için özel bıçak aldı

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aile saadeti
  Magazin

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aile saadeti

Dilber dansıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklama  
  Magazin

Dilber dansıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklama  

Berk Oktay erkek sanatçıların estetik yapması hakkında açıklama yaptı
  Magazin

Berk Oktay erkek sanatçıların estetik yapması hakkında açıklama yaptı

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile aynı dövmeyi yaptı!
  Magazin

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile aynı dövmeyi yaptı!