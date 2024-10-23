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Türk melekleri Bursa’da kanatlandı

Türk podyumlarının en iyi modelleri Bursa’da muhteşem bir şova imza attı. Filiz Çekil’in 2025 gelinlik modelleri muhteşem bir şovla görücüye çıktı.

Türk melekleri Bursa’da kanatlandı

Türkiye’nin önde gelen gelinlik tasarımcılarından Filiz Çekil’in yeni gelinlik kreasyonu Bursa’da gerçekleştirilen görkemli defilede görücüye çıkarken Özge Ulusoy, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Hande Uluğ ve Ivana Sert podyumda “Türk melekleri” olarak kanatlandı.

Türk melekleri Bursa’da kanatlandı

 Yurtdışından özel olarak getirilen dantellerin ve taşların kullanıldığı 45 parçalık koleksiyonu 6 aydır özenle hazırladıklarını dile getiren Filiz Çekil, görsel şova sahne olan defilenin koreografları Serkan Duman ve Gökhan Duman’a teşekkür etti.

Türk melekleri Bursa’da kanatlandı

Tüm dünyanın konuştuğu Victoria’s Secret defilesinin hemen ardından gerçekleşen gelinlik defilesi de dünyaca ünlü moda şovunu aratmazken podyuma çıkan modeller, “Biz de Türk melekleriyiz” mesajını verdi. 

Defilesi sonrası duygularını dile getiren Özge Ulusoy, “Kariyerimde sayısız gelinlik giydim ama bugün giydiğim en güzellerinden biriydi. Bir model olarak podyumda gelinlik giymenin verdiği heyecan hep başka oluyor” dedi.

Türk melekleri Bursa’da kanatlandı

Şevval Şahin kendisi gibi Türkiye güzeli olan yakın arkadaşı Buse İskenderoğlu’yla podyuma çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken, “Türkiye güzellerinin tartışıldığı bir ortamda ‘Miss Turkey’ unvanını taşımak benim için hep gurur oldu” dedi. 

Defilenin ardından ünlü sanatçı Mustafa Ceceli muhteşem bir de konsere imza attı. 

 

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