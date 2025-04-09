Türk güzeli kraliçe oldu

Miray Cruises’e ait cruise gemisinde Ege adaları turunda Vizyon Production tarafından düzenlenen “2.Miss Cruise Güzellik Yarışması”nın finali önceki gece yapıldı.

Türkiye ve Yunanistan’da yapılan elemelerden sonra seçilerek finale kalan güzeller arasından Türk kızı Şüheda Erkoç kraliçe seçildi. Yarışmada Yunanlı güzel Maria Daskaloudi ikinci güzel olarak taç giyerken, gecenin üçüncülük tacını ise Türk güzeli Burcu Tekkanat taktı. Jüri başkanı Salih Güney denizci kıyafeti ile dikkat çekerken ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu’na Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü verildi.

Bu yıl da Vizyon Production ile Miray Cruises iş birliğiyle ikinci kez düzenlenen “2.Miss Cruise Güzellik Yarışması”nın finali cruise gemisinde önceki gece yapıldı. Yunan adaları turunda yapılan yarışmaya Türkiye ve Yunanistan’dan güzeller katıldılar. İki ülkede yapılan elemeler ile belirlenen finalist güzeller Ege Denizi’nde kraliçe unvanını kazanmak için podyuma çıkarak ter döktüler.

Atilla Kaplakarslan’nın koreografileri ve Arif Işık’ın sanat yönetmenliğinde düzenlenen yarışmanın jüri koltuğunda ise ünlü isimler yer aldılar. Miray Cruises yönetim Kurulu başkanı Vedat Uğurlu’nun ev sahipliği yaptığı geceyi tura katılan gemideki yerli yabancı herkes ilgi ile izlerken, Miray Cruises Animasyon Grubu’nun dans şovları geceye renk kattı. Geçen yılın kraliçesi seçilen Kadriye Nur Çelebi ile ikincisi Gökçen Pınarbaş ve üçüncüsü İdil Karakuş finalist güzellere destek olmak için geceye katılanlar arasında yer aldılar.

Türk güzeli kraliçe seçildi, Yunanlı güzel ikincilik tacını taktı…

Vizyon Production tescilli yarışması olan “2.Miss Cruise Güzellik Yarışması”nın final gecesinde jüri başkanlığını ünlü aktör Salih Güney yaparken gecenin sunuculuğunu ise İshak Akbay ile Anastasia Pattaban Türkçe ve İngilizce olarak yaptılar. Yarışma öncesi düzenlenen törende jüri üyesi ve ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü’nü Miray Cruises yönetim Kurulu başkanı Vedat Uğurlu’nun elinden aldı. Finalist güzeller final gecesinde Louren Mayo ve Geographical Norway markalarının yeni sezon kreasyonlarını podyumda sergilerken jüri üyeleri de oylamalarını yaptı.

Finalde Türk güzeli üniversite mezunu Şüheda Erkoç kraliçe seçilerek birincilik tacını taktı ve 2.Miss Cruise Güzellik Yarışması’nın kraliçesi oldu. Kraliçeye tacını jüri başkanı Salih Güney ile Veda Uğurlu birlikte taktılar. Finalde ikincilik tacını yarışmaya Selanik’ten katılan Yunanlı güzel kozmetik teknisyeni Maria Daskoloudi taktı. Üçüncü güzel unvanını ise Türk güzeli üniversite mezunu Burcu Tekkanat alarak taç giydi. İlk üç güzele Miray Cruises tarafından birer haftalık gemi turu hediye edildi.

Yarışmanın organizasyon komitesi başkanı Atilla Kaplakarslan “Miray Cruises ve Vizyon Production ortak çalışmasıyla düzenlediğimiz 2.Miss Cruise Güzellik Yarışması’nda amacımız, iki ülke arasında dostluk bağlarını güçlendirmek ve yarışmayı kısa zamanda uluslararası boyuta taşımak olacak” dedi. Jüri başkanlığını ünlü aktör Salih Güney yaparken, jüri üyeliklerini ise Vedat Uğurlu, oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, oyuncu Volkan Severcan, iş insanı ve Dünyada İyilik Var Derneği başkanı Menekşe Kankavi, sanatçı Pınar Aylin, yazar ve mentor Adil Yıldırım, 1996 Türkiye güzeli Sevilay Öztürk, 2014 Yunanistan güzeli Athanasia Kofinioti, Miss Cruis 2024 kraliçesi Kadriye Nur Çelebi, iş insanı Bahri Can Ekmekçi, Av. Kasım Aksoy, Dt. Mehmet Özel, cruise gemisi ikinci kaptanı Arif Karaca, danışman Güler Gürcan, ve Yunanistan delegesi Emre Yasin Hoş yaptılar.

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