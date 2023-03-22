SnobMagazin.com

Türk Eğitim Derneği Depremzede Çocukların Eğitimi İçin Kolları Sıvadı

Türk Eğitim Derneği, depremzede çocukların eğitimine destek olmak üzere ilk etkinliğini 8 Nisan’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenliyor. TED 95. Yıl Gençlik Korosu ve ardından Borusan Quartet’in sahne alacağı etkinlikte elde edilecek bağışlar Türk Eğitim Derneği’nin “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasına aktarılacak.

Türk Eğitim Derneği Depremzede Çocukların Eğitimi İçin Kolları Sıvadı

Tam 95 yıldır her şartta ve koşulda öncelik çocuk, öncelik eğitim diyen Türk Eğitim Derneği, “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyası için ilk etkinliğini düzenliyor. 8 Nisan’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde saat 18:00’de başlayacak etkinlikte, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun açılış konuşmasının ardından TED Atakent, TED Çorlu, TED Rönesans ve TED Üsküdar Koleji öğrencilerinden oluşan TED 95. Yıl Gençlik Korosu bir performans sergileyecek ve yine aynı okulların öğrencilerinin eserlerinin müzayedesi gerçekleşecek. Etkinlik, Borusan Quartet konseriyle sona erecek. 

Türk Eğitim Derneği Depremzede Çocukların Eğitimi İçin Kolları Sıvadı

DEPREM GELECEĞİMİZİ YIKMASIN KAMPANYASI 

“Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyası, Türk Eğitim Derneği tarafından deprem bölgelerinde ebeveynlerini kaybetmiş ilk öğretim ve lise düzeyindeki çocukların eğitimlerini desteklemek amacıyla başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonuyla yürütülen kampanyada kapsamlı ve sürdürülebilir bir burs sistemi oluşturuldu. Ortalama sekiz yıl süreceği tahmin edilen destek programından ebeveyn kaybı yaşamış olan çocuklar yararlanacak. 
 

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?